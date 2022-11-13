«Бывают дни, когда не могу поднять руку». Джоэл Эмбиид испытывает проблемы с плечом

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Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид после матча с «Атлантой» (121:109) высказал некоторые опасения по поводу проблем с плечом.

«Не знаю, что случилось, но бывают дни, когда я не могу поднять руку. И когда делаю блок-шоты, действительно замечаю это.

Не знаю, что происходит. Но да ладно», – сказал Эмбиид.

В матче против «Хоукс» центровой набрал 42 очка и сделал 10 подборов.

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