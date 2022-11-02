Чарльз Баркли – о «Вулвс»: «Нужно быть идиотами, чтобы играть двумя 7-футерами»

Теги Миннесота НБА Чарльз Баркли Юта Руди Гобер Карл-Энтони Таунс Баскетбол

Член Зала славы, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли раскритиковал «Миннесоту» за обмен Руди Гобера, так как в команде уже есть центровой Карл-Энтони Таунс.

«Тимбервулвс» приобрели французского баскетболиста у «Юты», отправив в обратном направлении 5 игроков и 5 драфт-пиков.

«Нужно быть идиотами, чтобы играть двумя семифутерами. Классная сделка. Это невыносимо. Они не могут сыграть пик-н-ролл. Это сработало бы в наше время, но в сегодняшней НБА они не смогут обороняться. Они не доминируют в «краске» ни в атаке, ни в защите», – заявил Баркли.

«Миннесота» имеет 4-4 на старте нынешнего сезона.

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