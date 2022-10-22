Энтони Эдвардс: «Чем меньше у «Вулвс» пятерка, тем лучше я себя чувствую»

Защитник «Миннесоты» после поражения от «Юты» (126:132 ОТ) признался, что более комфортно чувствует себя, когда команда играет смолл-болл.

«Чем меньше у «Вулвс» пятерка, тем лучше я себя чувствую», – сказал Эдвардс.

Журналисты напомнили 21-летнему баскетболисту, что за команду играют топовые бигмены НБА Карл-Энтони Таунс и .

«Надо разобраться с этим. Все это мелочи. Я разберусь с этим. Это не займет много времени», – ответил Эдвардс.

На счету Эдвардса в пятницу 30 очков, 5 подборов и 2 передачи.

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