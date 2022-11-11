Разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг неоднократно встречался с руководством клуба, и профсоюзом игроков лиги за последние несколько дней.

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, стороны надеются в ближайшее время урегулировать все вопросы, касающиеся антисемтсткого скандала с участием звездного баскетболиста.

Отмечается, что возвращение Ирвинга в состав «Нетс» может занять больше времени, чем планировалось ранее.

Пока что нет предпосылок к тому, что Кайри вернется по ходу 4-матчевого выезда «Нетс», который завершится в Портленде в четверг.

отстранил Ирвинга как минимум на пять матчей за публикацию ссылки на документальный фильм, который содержит антисемитские идеи. Клуб выставил игроку шесть требований, которые он должен выполнить прежде, чем вернется на площадку.

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