Джо Цай: «У Кайри нет никакой ненависти к евреям»

Владелец Джозеф Цай рассказал о недавней встрече с Кайри Ирвингом после антисемитского скандала, спровоцированного игроком.

«Вчера мы с Кларой встретились с Кайри и его семьей. Мы провели много времени вместе, чтобы понять друг друга. Мне ясно, что у Кайри нет никакой ненависти к евреям или какой-то группе людей. Кайри и «Нетс» конструктивно работают над процессом прощения, восстановления и обучения вместе с и профсоюзом игроков», – написал Цай в соцсетях.

«Бруклин» отстранил Ирвинга как минимум на пять матчей за публикацию ссылки на документальный фильм, который содержит антисемитские идеи. Клуб выставил игроку шесть требований, которые он должен выполнить прежде, чем вернется на площадку.

Кайри Ирвинг долго провоцировал общество. Теперь он еще подался в антисемиты, и, кажется, его отменяют