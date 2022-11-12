«Лейкерс» проиграли пятый раз подряд и повторили худший старт в клубной истории
«Лейкерс» повторили худший старт в клубной истории.
В пятницу «Лейкерс» потерпели домашнее поражение от «Кингз» со счетом 114:120.
«Лейкерс» во второй раз в нынешнем сезоне проиграли пятый раз подряд и повторили худший старт в клубной истории – 2-10.
Ранее «озерники» демонстрировали результат 2-10 в сезонах-1957/58 и 2015/16.
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