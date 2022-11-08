Карлик Джонс отказался от перехода в «Локо» и ЦСКА

Разыгрывающий Карлик Джонс (24 года, 185 см) в этом году отказался от вариантов с переходом в «Локомотив-Кубань» и ЦСКА.

Об этом сообщает телеграм-канал «Свободный агент».

Джонс вел переговоры сразу с двумя российскими клубами. Летом в услугах экс-игрока «Денвера» был заинтересован , но Джонс дал четко понять, что он хочет попытать счастье с трудоустройством в .

В итоге армейцы подписали Далласа Мура, а Карлик в конце августа заключил негарантированный однолетний контракт с «Чикаго».

Осенью уже предпринял попытку договориться с разыгрывающим. Стороны вели предметные переговоры и в какой-то момент были близки к соглашению, но Джонс все же отказался от переезда в Россию после семейного совета.

Сейчас Карлик выступает за фарм-команду «быков» в G-лиге.

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