Кеннет Фарид продолжит карьеру в Мексике

Бывший тяжелый форвард «Денвера» и ЦСКА Кеннет Фарид (32 года, 203 см) стал игроком мексиканского клуба «Солес де Мексикали».

Фарид начинал сезон-21/22 в составе московского ЦСКА. Он принял участие в 11 матчах за армейцев, набирая в среднем 2,3 очка, 2,6 подбора, 0,4 перехвата и 0,2 блок-шота за 9,1 минуты на паркете.

В конце декабря 2021 года чемпион мира в составе сборной США перешел в фарм-клуб «Денвера» в G-лиге.

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