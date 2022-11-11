Адам Сильвер: «У меня нет сомнений в том, что Кайри Ирвинг – не антисемит»

Комиссионер НБА Адам Сильвер после встречи с Кайри Ирвингом заявил, что у него «нет сомнений» в том, что звездный разыгрывающий не является антисемитом.

«У нас состоялся прямой и откровенный разговор.

Я знаю Кайри уже десять лет, и я никогда не слышал от него ни одного антисемитского слова или, откровенно говоря, ненависти по отношению к какой-либо группе лиц.

Является он антисемитом или нет – это не имеет отношения к вреду, который причинила публикация разжигающего ненависть контента.

Мне кажется, что мы добились нужного результата, если говорить о его отстранении. Оглядываясь назад, мы, возможно, могли бы добиться его быстрее. Я принимаю эту критику. Но я посчитал важным понять контекст, в котором была сделана публикация, чтобы решить, какая дисциплинарная мера будет уместна.

Как только мы провели расследование, мне стало ясно, что это действительно разжигание ненависти, и мы вместе с «Бруклином» отреагировали», – сказал Сильвер.

«Нетс» отстранили Ирвинга как минимум на пять матчей за публикацию ссылки на документальный фильм, который содержит антисемитские идеи. Клуб выставил игроку шесть требований, которые он должен выполнить прежде, чем вернется на площадку.

Кайри Ирвинг долго провоцировал общество. Теперь он подался в антисемиты – и его, кажется, отменяют

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