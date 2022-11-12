Виктор Вембаньяма поскользнулся и вывернул колено в матче с Литвой

Претендент на первый номер драфта НБА-2023 Виктор Вембаньяма опасно приземлился на паркет в матче за сборную Франции в квалификации к чемпионату мира-2023.

Форвард поскользнулся и упал на паркет, в результате чего его правое колено оказалось в неестественном положении. Баскетболист смог самостоятельно подняться и продолжить игру.

Матч против Литвы (90:65) стал для Вембаньямы дебютным за взрослую сборную Франции. Он набрал 20 очков и совершил 9 подборов за 23,5 минуты на площадке.

«На драфте он бы ушел выше Леброна... даже если бы сломал обе ноги». НБА уже помешалась на Вембаньяме