Виктор Вембаньяма поскользнулся и вывернул колено в матче с Литвой

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Претендент на первый номер драфта НБА-2023 Виктор Вембаньяма опасно приземлился на паркет в матче за сборную Франции в квалификации к чемпионату мира-2023.

Форвард поскользнулся и упал на паркет, в результате чего его правое колено оказалось в неестественном положении. Баскетболист смог самостоятельно подняться и продолжить игру.

Матч против Литвы (90:65) стал для Вембаньямы дебютным за взрослую сборную Франции. Он набрал 20 очков и совершил 9 подборов за 23,5 минуты на площадке.

«На драфте он бы ушел выше Леброна... даже если бы сломал обе ноги». НБА уже помешалась на Вембаньяме

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