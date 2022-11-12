Дарвин Хэм: «Надо продолжать борьбу и искать работающие комбинации»

Главный тренер после поражения от (114:120) заявил, что тренерский штаб продолжит работу в надежде исправить ситуацию.

«Лейкерс» проиграли пятый раз подряд и повторили худший старт в клубной истории.

«Нашему тренерскому штабу надо продолжать трудиться и искать комбинации, которые работают и принесут результат. Сегодня мы не справились в концовке. У нас были ненужные фолы и обидные потери.

Несмотря ни на что, нам надо оставаться на одной волне и продолжать борьбу», – заявил Хэм.

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