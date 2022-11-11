Милош Павичевич: «Для меня успешный старт МБА в Лиге ВТБ не стал сюрпризом»

Главный тренер Милош Павичевич поделился ожиданиями от гостевого матча 9-го тура регулярного чемпионата Лиги ВТБ против московской МБА.

«Впереди очень важный матч для нас. МБА – молодая, амбициозная команда под руководством опытного тренерского штаба. Многие называют московский клуб открытием чемпионата, но для меня успешный старт дебютанта не стал сюрпризом. Я давно знают этих талантливых ребят, ранее неоднократно играл против них.

Нас ждет непростой матч, но мы настроены решительно. Очень хотим прервать череду поражений и исправить турнирное положение. Я как тренер очень доволен новыми подписаниями. По первым тренировкам могу сказать, что новички отлично вписались в команду. Уверен, они помогут нам как в предстоящей встрече, так и во всем чемпионате», – сказал Павичевич.

У МБА – лучший старт в истории Единой лиги. А ведь в команде даже нет легионеров!