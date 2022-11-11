Евгений Пашутин: «Как только пошла игра «кость-в-кость» – «Парма» потеряла концентрацию»

Главный тренер «Пармы» посетовал на неготовность команды к физической борьбе в матче Единой лиги ВТБ против «Самары» (63:80).

«В третьей четверти мы перестали играть командно и потеряли контроль над происходящим на паркете, перестали организованно действовать в нападении. Был момент, когда мы вернулись в игру, сократили отставание до 4-5 очков – но опять совершили ошибки в защите. сегодня заслуженно победила. Наша задача: сделать выводы, объединиться как команда и быть готовыми к такой жесткой игре.

В Единой лиге сейчас практически каждая игра – как финал: все играют жестко, в физический контакт, особенно дома, и мы должны быть готовыми к этому. Пока была игра «классическая» – мы держались, как только пошла игра «кость-в-кость» – мы потеряли концентрацию и организацию», – заявил Пашутин.

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