Евгений Пашутин: «Как только пошла игра «кость-в-кость» – «Парма» потеряла концентрацию»

Теги Евгений Пашутин Единая лига ВТБ Самара Парма-Пари Баскетбол

Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин посетовал на неготовность команды к физической борьбе в матче Единой лиги ВТБ против «Самары» (63:80).

«В третьей четверти мы перестали играть командно и потеряли контроль над происходящим на паркете, перестали организованно действовать в нападении. Был момент, когда мы вернулись в игру, сократили отставание до 4-5 очков – но опять совершили ошибки в защите. «Самара» сегодня заслуженно победила. Наша задача: сделать выводы, объединиться как команда и быть готовыми к такой жесткой игре.

В Единой лиге сейчас практически каждая игра – как финал: все играют жестко, в физический контакт, особенно дома, и мы должны быть готовыми к этому. Пока была игра «классическая» – мы держались, как только пошла игра «кость-в-кость» – мы потеряли концентрацию и организацию», – заявил Пашутин.

«Минск» идет за Вембаньямой, «Автодор» меняет тренера, Милутинов в посудной лавке. Итоги октября в Единой Лиге от Рахона

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные