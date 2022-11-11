Сергей Базаревич: «Хотелось порадовать болельщиков перед длинным выездом»

Главный тренер «Самары» отметил важность победы в матче Единой лиги ВТБ против «Пармы» (80:63).

«Приятно побеждать. Конечно, на нас сильно сказалось поражение в предыдущем матче, и мы понимали важность сегодняшней игры. Хотелось и болельщиков порадовать перед длинным выездом.

Хотелось, чтобы нас не забыли, а мы ушли на этот 5-матчевый выезд с позитивными эмоциями. И, мне кажется, где-то со второй четверти мы играли достаточно неплохо. А когда стали контролировать щит во второй половине – у нас все начало получаться», – сказал Базаревич.

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