Шакил О’Нил – о статистике Донована Митчелла: «Это регулярный чемпионат»

Член Зала славы, ныне телевизионный эксперт ’Нил скептически отнесся к выступлению защитника на старте нынешнего сезона.

«Это регулярный чемпионат, слишком много болтовни. Успокойтесь, не стоит так сильно радоваться. Каждый может забросить пару мячей и набрать много очков, но сможешь ли ты привести команду к победе?» – заявил О’Нил.

В первых 7 матчах сезона Митчелл набирает в среднем 31,1 очка, 7,1 передачи, 4,4 подбора и 1,6 перехвата. «Кавальерс» имеют показатели 6-1 и занимают второе место на Востоке.

Шак неоднократно критиковал Митчелла и заявлял, что он не способен стать лидером чемпионской команды.

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