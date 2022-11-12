Евролига. «Панатинаикос» обыграл «Басконию», «Валенсия» справилась с «Монако»

Сегодня в рамках 7-го тура регулярного чемпионата Евролиги состоялись два матча.

«Панатинаикос» на своей арене обыграл «Басконию». «Валенсия» справилась с «Монако».

Регулярный чемпионат

Положение команд: Фенербахче Турция – 6-1, Монако Франция – 5-2, Олимпиакос Греция – 5-2, Барселона Испания – 5-2, Баскония Испания – 4-3, Маккаби Израиль – 4-3, Реал Испания – 4-3, – 4-3, – 4-3, Партизан Сербия – 3-4, Альба Германия – 3-4, Виллербан Франция – 3-4, Милан Италия – 3-4, Виртус Италия – 3-4, Анадолу Эфес Турция – 2-5, Бавария Германия – 2-5, Панатинаикос Греция – 2-5, Црвена Звезда Сербия – 1-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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