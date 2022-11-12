Евролига. «Панатинаикос» обыграл «Басконию», «Валенсия» справилась с «Монако»

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Сегодня в рамках 7-го тура регулярного чемпионата Евролиги состоялись два матча.

«Панатинаикос» на своей арене обыграл «Басконию». «Валенсия» справилась с «Монако».

Евролига

Регулярный чемпионат

Панатинаикос Греция  –  Баскония Испания 98:83 (22:18, 16:25, 29:16, 31:24)
Дата проведения
11 ноября, 22.30, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
Онлайн матча
Панатинаикос
Бэйкон (16), Уильямс (16), Папаяннис (11 + 11 подборов), Уолтерс (9 + 7 передач), Калаицакис (0) – старт; Понитка (15), Григонис (13), Ли (12), Гудайтис (6), Калаицакис (0).
Баскония
Ховард (20), Котсар (14), Томпсон (9), Седекерскис (7 + 7 подборов), Райесте (0) – старт; Костелло (10), Хенри (9 + 6 передач + 6 потерь), Маринкович (8), Диес (3 + 7 подборов), Гедрайтис (3 + 9 подборов), Куруц (0).

Валенсия Испания  –  Монако Монако 89:84 (20:20, 21:20, 23:14, 25:30)
Дата проведения
11 ноября, 23.00, «Ла Фонтета»
Онлайн матча
Валенсия
Джонс (27), Уэбб (15 + 8 подборов), Дублевич (6), Радебу (2), Пуэрто (2) – старт; Харпер (16 + 7 потерь), Лопес-Аростеги (12), Клавер (6), Препелич (5), Александер (0), Прадилья (0).
Монако
Лойд (24), Джеймс (12), Браун (12), Мотеюнас (8), Уаттара (0) – старт; Диалло (14), Холл (7), Окобо (5), Блоссомгейм (2), Морман (0).

Положение команд: Фенербахче Турция – 6-1, Монако Франция – 5-2, Олимпиакос Греция – 5-2, Барселона Испания – 5-2, Баскония Испания – 4-3, Маккаби Израиль – 4-3, Реал Испания – 4-3, Жальгирис – 4-3, Валенсия – 4-3, Партизан Сербия – 3-4, Альба Германия – 3-4, Виллербан Франция – 3-4, Милан Италия – 3-4, Виртус Италия – 3-4, Анадолу Эфес Турция – 2-5, Бавария Германия – 2-5, Панатинаикос Греция – 2-5, Црвена Звезда Сербия – 1-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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