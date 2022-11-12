Евролига. «Панатинаикос» обыграл «Басконию», «Валенсия» справилась с «Монако»
Сегодня в рамках 7-го тура регулярного чемпионата Евролиги состоялись два матча.
«Панатинаикос» на своей арене обыграл «Басконию». «Валенсия» справилась с «Монако».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 11 ноября, 22.30, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
- Панатинаикос
- Бэйкон (16), Уильямс (16), Папаяннис (11 + 11 подборов), Уолтерс (9 + 7 передач), Калаицакис (0) – старт; Понитка (15), Григонис (13), Ли (12), Гудайтис (6), Калаицакис (0).
- Дата проведения
- 11 ноября, 23.00, «Ла Фонтета»
- Валенсия
- Джонс (27), Уэбб (15 + 8 подборов), Дублевич (6), Радебу (2), Пуэрто (2) – старт; Харпер (16 + 7 потерь), Лопес-Аростеги (12), Клавер (6), Препелич (5), Александер (0), Прадилья (0).
Положение команд: Фенербахче Турция – 6-1, Монако Франция – 5-2, Олимпиакос Греция – 5-2, Барселона Испания – 5-2, Баскония Испания – 4-3, Маккаби Израиль – 4-3, Реал Испания – 4-3, Жальгирис – 4-3, Валенсия – 4-3, Партизан Сербия – 3-4, Альба Германия – 3-4, Виллербан Франция – 3-4, Милан Италия – 3-4, Виртус Италия – 3-4, Анадолу Эфес Турция – 2-5, Бавария Германия – 2-5, Панатинаикос Греция – 2-5, Црвена Звезда Сербия – 1-6.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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