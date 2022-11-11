Александр Петенев: «Мы едем в Москву биться»

Форвард «Автодора» заявил, что команде нужна победа в предстоящем гостевом матче с московской МБА в рамках Лиги ВТБ.

– очень хорошая команда, которая составлена исключительно из российских баскетболистов. Соперники демонстрируют командную игру, щедро делятся мячом друг с другом и представляют особую угрозу на периметре.

Для нас самое важное – хорошо защищаться и не позволить им набирать легких очков. Мы едем в Москву биться. Нам очень нужна эта победа!» – сказал Петенев.

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