Александр Петенев: «Мы едем в Москву биться»
Форвард «Автодора» Александр Петенев заявил, что команде нужна победа в предстоящем гостевом матче с московской МБА в рамках Лиги ВТБ.
«МБА – очень хорошая команда, которая составлена исключительно из российских баскетболистов. Соперники демонстрируют командную игру, щедро делятся мячом друг с другом и представляют особую угрозу на периметре.
Для нас самое важное – хорошо защищаться и не позволить им набирать легких очков. Мы едем в Москву биться. Нам очень нужна эта победа!» – сказал Петенев.
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