Кайл Кузма: «Весь сезон говорю тренерам играть на меня. Посмотрите, что сегодня из этого вышло»

Форвард пошутил по поводу своего великолепного выступления в матче против (113:105).

«На протяжении всего сезона говорю тренерскому штабу, что надо играть на меня. Сегодня был подходящий матч, чтобы наконец сделать это. И посмотрите, что из этого вышло», – посмеялся игрок.

В отсутствие Брэдли Била и Кристапса Порзингиса Кузма набрал 36 очков, сделал 11 подборов и 6 передач.

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