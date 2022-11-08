Генменеджер сборной Сербии – об отсутствии Милутинова и Давидоваца: «Возникли сложности в отношении их клубных обязательств»
Генеральный менеджер сборной Сербии Драган Тарлач прокомментировал отсутствие игроков ЦСКА Николы Милутинова и Деяна Давидоваца в составе сборной Сербии на ближайшие матчи квалификации к чемпионату мира-2023.
«Ситуация с игроками ЦСКА хорошая. Были признаки того, что Милутинов и Давидовац присоединятся к команде, но со временем возникли сложности в отношении их клубных обязательств. В итоге они не приедут на эти два матча», – сказал Тарлач.
Сербия встретится с Великобританией (11 ноября) и с Турцией (14 ноября).
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