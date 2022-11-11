Брайан Уиндхорст: «Если «Нетс» решатся на перестройку, они смогут получить лотерейный пик на очень глубоком драфте»

Теги Бруклин НБА драфт НБА Брайан Уиндхорст Баскетбол

Эксперт ESPN Брайан Уиндхорст считает, что «Бруклину» стоит начать перестройку в нынешнем сезоне.

«Об этом говорят руководители клубов НБА, и, честно говоря, фронт-офис «Нетс» должен всерьез задуматься. Потенциально это может стать основой для перестройки состава в нынешнем сезоне.

Их пики первого раунда на следующих четырех драфтах, по сути, принадлежат «Хьюстону». Они отдали право на обмен пиками в этом году, свой незащищенный пик в следующем году, еще один обмен пиками через два года, а через три года – снова свой пик.

Но этот год заслуживает особого внимания, если Кайри Ирвинг не сможет выполнить требования клуба по возвращению в состав, а Бен Симмонс продолжит испытывать проблемы с коленом и спиной.

Возможно, им стоит обменяться пиками в этом году, потому что «Рокетс» останутся одной из худших команд лиги, учитывая появление Виктора Вембаньямы и Скута Хендерсона на предстоящем драфте.

Если «Нетс» сейчас решатся на перестройку, они смогут получить лотерейный пик на очень глубоком драфте, даже если поменяются местами с «Хьюстоном». Тогда Кевин Дюрэнт снова будет доступен для обмена, а «Бруклин» потенциально получит активы за него», – заявил Уиндхорст.

Проще бросить курить, чем научить Бена Симмонса бросать. Почему игрок НБА боится мяча?!

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные