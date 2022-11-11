Брайан Уиндхорст: «Если «Нетс» решатся на перестройку, они смогут получить лотерейный пик на очень глубоком драфте»

Эксперт ESPN Брайан Уиндхорст считает, что стоит начать перестройку в нынешнем сезоне.

«Об этом говорят руководители клубов НБА, и, честно говоря, фронт-офис «Нетс» должен всерьез задуматься. Потенциально это может стать основой для перестройки состава в нынешнем сезоне.

Их пики первого раунда на следующих четырех драфтах, по сути, принадлежат «Хьюстону». Они отдали право на обмен пиками в этом году, свой незащищенный пик в следующем году, еще один обмен пиками через два года, а через три года – снова свой пик.

Но этот год заслуживает особого внимания, если Кайри Ирвинг не сможет выполнить требования клуба по возвращению в состав, а Бен Симмонс продолжит испытывать проблемы с коленом и спиной.

Возможно, им стоит обменяться пиками в этом году, потому что «Рокетс» останутся одной из худших команд лиги, учитывая появление Виктора Вембаньямы и Скута Хендерсона на предстоящем драфте.

Если «Нетс» сейчас решатся на перестройку, они смогут получить лотерейный пик на очень глубоком драфте, даже если поменяются местами с «Хьюстоном». Тогда Кевин Дюрэнт снова будет доступен для обмена, а «Бруклин» потенциально получит активы за него», – заявил Уиндхорст.

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