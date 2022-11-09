Дрю Холидэй, скорее всего, пропустит матч против «Оклахомы» из-за растяжения

Разыгрывающий , скорее всего, пропустит предстоящий матч против «Оклахомы» из-за растяжения связок правого голеностопного сустава, сообщает HoopsHype.

Лидер «Бакс» , пропустивший субботнюю встречу с «Тандер» (108:94) из-за болей в левом колене, планирует сыграть в матче-реванше.

«Милуоки» лидирует в Восточной конференции с результатом 9-1.

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