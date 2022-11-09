Дрю Холидэй, скорее всего, пропустит матч против «Оклахомы» из-за растяжения

Теги травмы Милуоки НБА Оклахома-Сити Дрю Холидэй Яннис Адетокумбо Баскетбол

Разыгрывающий «Милуоки» Дрю Холидэй, скорее всего, пропустит предстоящий матч против «Оклахомы» из-за растяжения связок правого голеностопного сустава, сообщает HoopsHype.

Лидер «Бакс» Яннис Адетокумбо, пропустивший субботнюю встречу с «Тандер» (108:94) из-за болей в левом колене, планирует сыграть в матче-реванше.

«Милуоки» лидирует в Восточной конференции с результатом 9-1.

Проще бросить курить, чем научить Бена Симмонса бросать. Почему игрок НБА боится мяча?!

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные