Яннис Адетокумбо обошел Энтони Дэвиса по очкам за карьеру

Лидер «Бакс» обошел звездного форварда по очкам за карьеру.

Адетокумбо на данный момент занимает 153-е место в общем списке (14607 очков). Дэвис 155-й (14599).

Стоит отметить, что Дэвис начал карьеру на год раньше грека. Он был выбран на драфте-2012 под 1-м номером и пришел в лигу в качестве потенциальной суперзвезды. При этом по ходу карьеры Энтони неоднократно выбывал из строя с травмами.

Адетокумбо – 15-й номер драфта-2013.

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