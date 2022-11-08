«Атланта» нанесла «Милуоки» первое поражение в сезоне. У «Бакс» был рекордный для клуба старт 9-0

в понедельник обыграла со счетом 117:98 и нанесла клубу из Висконсина первое поражение в сезоне.

«Бакс» стартовали с результатом 9-0, что является клубным рекордом.

Последний раз команде НБА удавалось выдать 10-0 на старте в сезоне-14/15 («Уорриорз» тогда начали с 24-0).

Лидер «Милуоки» Яннис Адетокумбо вернулся в строй после пропущенного матча против «Тандер» и набрал 25 очков.

Новичок «Хоукс» Эй Джей Гриффин записал на свой счет рекордные в карьере 24 очка, лидер команды Трэй Янг не смог выйти на площадку.

50 лучших игроков НБА по версии пользователей Sports.ru

Крис Пол – главный популяризатор боулинга в НБА. Поднимает рейтинги любимой игры, подсаживает других звезд и зарабатывает сам