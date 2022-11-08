«Атланта» нанесла «Милуоки» первое поражение в сезоне. У «Бакс» был рекордный для клуба старт 9-0
«Атланта» в понедельник обыграла «Милуоки» со счетом 117:98 и нанесла клубу из Висконсина первое поражение в сезоне.
«Бакс» стартовали с результатом 9-0, что является клубным рекордом.
Последний раз команде НБА удавалось выдать 10-0 на старте в сезоне-14/15 («Уорриорз» тогда начали с 24-0).
Лидер «Милуоки» Яннис Адетокумбо вернулся в строй после пропущенного матча против «Тандер» и набрал 25 очков.
Новичок «Хоукс» Эй Джей Гриффин записал на свой счет рекордные в карьере 24 очка, лидер команды Трэй Янг не смог выйти на площадку.
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