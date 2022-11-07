Яннис Адетокумбо готов сыграть против «Атланты»

Звездный форвард готов к возвращению в строй.

Адетокумбо, как ожидается, выйдет на площадку в матче с «Атлантой» в понедельник.

Яннис пропустил встречу с «Оклахомой» в субботу, это был первый матч текущего сезона, когда он не смог сыграть.

В новом чемпионате грек набирает 32,6 очка, 12,9 подбора, 5,8 передачи, 1,0 перехвата и 1,5 блок-шота в среднем за игру, реализуя 55,3% с игры. «Бакс» стартовали с рекордным для клуба результатом 9-0.

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