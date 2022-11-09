Юрица Жужа: «Мы приехали сюда не для того, чтобы радовать Сибирь и Красноярск»
Ассистент тренера «Локомотива-Кубань» Юрица Жужа в сегодняшнем гостевом матче Лиги ВТБ против «Енисея» будет исполнять обязанности главного тренера.
Александр Секулич на несколько дней уехал в расположение сборной Словении.
– Как готовите команду к игре с «Енисеем»? Разумеется, тактические секреты можете не выдавать.
– Хотим выйти на этот матч с тем же настроем, что был у нас в отличной игре с «Автодором». На площадке надо быть очень внимательными – «Енисей» всегда заряжен на жесткую борьбу и подборы в нападении. Не должны позволять им набирать легкие очки и давать вторые шансы в атаке. Мы приехали сюда не для того, чтобы радовать Сибирь и Красноярск.
– Кто в «Енисее», на ваш взгляд, самый опасный?
– Нельзя сказать, что «вон тот парень или этот». Они хороши именно как команда. Играют очень слаженно, грамотно борются за каждый мяч. Поэтому мы должны быть готовыми к тому, что придется 40 минут сражаться на обоих концах площадки.
– Против «Автодора» «Локо» набрал 100 очков и показал очень быстрый баскетбол…
– Да, именно этого мы и требуем от игроков – активнее бегать, быстрее двигать мяч. Высокий темп дает возможность легче набирать очки. Эту идею продвигаем с того момента, как пришли в клуб: больше забивать в быстрых отрывах. Перед каждым матчем настраиваем игроков набрать к финальной сирене, как минимум, 90 очков.
– В Красноярске 4 часа разницы с Краснодаром. Является ли это проблемой?
– Условия здесь одинаковые для всех, кто приезжает в гости к «Енисею». Поэтому смена часовых поясов не должна служить оправданием. Нам надо найти в себе силы бороться и увезти отсюда победу, несмотря ни на что.
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