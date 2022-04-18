Джон Салли: «Предрафт – это подстава. Красотки в костюмах стюардесс просят у игроков ключи от номеров, а когда игроки возвращаются, их номера обчищены»

Четырехкратный чемпион НБА Джон Салли рассказал, как лига использует предрафт для подготовки молодых баскетболистов к жизни игрока НБА.

«Они берут 50 лучших игроков и привозят в Даллас. Самое безумное, что это подстава с самого начала. Парни собираются в вестибюле и знакомятся друг с другом. Затем к ним выходят три красотки в костюмах стюардесс и начинают просить у них ключи от номеров: «Какой у тебя номер? Дай мне ключ, я буду ждать тебя в номере». Парень называет номер и дает ключ.

Когда он возвращается в номер, он видит, что все его вещи пропали. Но он никому об этом не рассказывает.

На третий день все вещи оказываются на сцене, а девушки оказываются актрисами. Парням становится стыдно. Но лучше один раз опозориться, но навсегда усвоить урок», – рассказал Салли.

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