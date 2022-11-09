Игорь Знаменский: «Уилл Харди имеет шансы стать первым Тренером года в истории с отрицательным балансом»

Ведущий «Взял Мяч» Игорь Знаменский считает, что главный тренер «Юты» Уилл Харди является претендентом на приз Лучшему тренеру года.

В минувшее межсезонье «Джаз» обменяли Руди Гобера, Донована Митчелла и Бояна Богдановича. 34-летний Харди впервые возглавил команду .

«У меня есть ощущение, что, если вот в этом составе они проведут весь сезон и одержат 35 побед, пусть даже не попадут в плей-офф, имеет шансы стать первым тренером в истории, который с таким отрицательным балансом получит Тренера года.

Все скажут: «Камон, у тебя такой плохой состав. Ты должен был иметь 20 побед, а у тебя их почти 40», – сказал Знаменский в эфире «Взял Мяч Live».

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