Лаури Маркканен: «Вся эта болтовня о танкинге мотивирует «Юту»

Форвард «Юты» прокомментировал удачное выступление команды на старте нынешнего сезона.

«Джаз» возглавляют таблицу Западной конференции с показателями 9-3. В минувшее межсезонье клуб обменяля , и .

«Безусловно, вся эта болтовня о танкинге мотивирует. Нам очень не нравится, что люди удивляются каждой нашей победе», – заявил Маркканен.

В первых матчах регулярного чемпионата форвард набирает в среднем 21,9 очка, 8,8 подбора и 2,7 передачи.

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