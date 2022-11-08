Лаури Маркканен: «Вся эта болтовня о танкинге мотивирует «Юту»
Форвард «Юты» Лаури Маркканен прокомментировал удачное выступление команды на старте нынешнего сезона.
«Джаз» возглавляют таблицу Западной конференции с показателями 9-3. В минувшее межсезонье клуб обменяля Руди Гобера, Донована Митчелла и Бояна Богдановича.
«Безусловно, вся эта болтовня о танкинге мотивирует. Нам очень не нравится, что люди удивляются каждой нашей победе», – заявил Маркканен.
В первых матчах регулярного чемпионата форвард набирает в среднем 21,9 очка, 8,8 подбора и 2,7 передачи.
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