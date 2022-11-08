Лаури Маркканен: «Вся эта болтовня о танкинге мотивирует «Юту»

Теги НБА Юта Боян Богданович Руди Гобер Лаури Маркканен Донован Митчелл Баскетбол

Форвард «Юты» Лаури Маркканен прокомментировал удачное выступление команды на старте нынешнего сезона.

«Джаз» возглавляют таблицу Западной конференции с показателями 9-3. В минувшее межсезонье клуб обменяля Руди ГобераДонована Митчелла и Бояна Богдановича.

«Безусловно, вся эта болтовня о танкинге мотивирует. Нам очень не нравится, что люди удивляются каждой нашей победе», – заявил Маркканен.

В первых матчах регулярного чемпионата форвард набирает в среднем 21,9 очка, 8,8 подбора и 2,7 передачи.

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