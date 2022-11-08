«Я перфекционист». Зайон Уильямсон объяснил, почему не бросает с дистанции в игре

Звездный форвард «Пеликанс» объяснил, почему не бросает в игре со средней и дальней дистанции.

«Для меня это ментальный вопрос. Вообще, я могу бросать с отклонением, могу бросать со средней, могу бросать 3-очковые. Но я такой перфекционист, на площадке я перфекционист. Я просто зациклен на идее о том, что лучший бросок – это бросок из-под кольца. И когда мне удается проникать под кольцо, то не хочется ничего менять», – заявил Уильямсон.

В новом сезоне Зайон набирает 22,7 очка, 6,9 подбора и 3,7 передачи в среднем за игру.

Крис Пол – главный популяризатор боулинга в НБА. Поднимает рейтинги любимой игры, подсаживает других звезд и зарабатывает сам