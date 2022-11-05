Зайон Уильямсон исполнил сногсшибательную мельницу в матче с «Голден Стэйт»
Форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон стал автором красивого данка в матче с «Голден Стэйт» (114:105).
В начале второй четверти Уильямсон убежал в быстрый отрыв после перехвата Хосе Альварадо и завершил атаку эффектной мельницей.
На счету Зайона 16 очков и 3 подбора при 7 из 11 с игры.
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