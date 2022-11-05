Зайон Уильямсон исполнил сногсшибательную мельницу в матче с «Голден Стэйт»

Форвард «Нового Орлеана» стал автором красивого данка в матче с (114:105).

В начале второй четверти Уильямсон убежал в быстрый отрыв после перехвата и завершил атаку эффектной мельницей.

На счету Зайона 16 очков и 3 подбора при 7 из 11 с игры.

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