Зайон Уильямсон – журналистам: «Представьте, если бы кто-то говорил о вашем ребенке так же, как вы говорите обо мне»

Форвард «Нового Орлеана» признался, что ему тяжело слышать критику по поводу лишнего веса.

«Люди не понимают этого, даже журналисты. Если у вас есть свои дети, представьте, если бы кто-то говорил о вашем ребенке так же, как вы говорите обо мне.

Вы критикуете мое тело, критикуете то, как я выгляжу. Каждый раз, когда вы говорите обо мне, речь идет о моем весе и о том, как плохо я выгляжу. Я даже сомневаюсь, что они понимают, какое влияние это может оказать на человека», – сказал Уильямсон.

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