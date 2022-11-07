Зайон Уильямсон – журналистам: «Представьте, если бы кто-то говорил о вашем ребенке так же, как вы говорите обо мне»
Форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон признался, что ему тяжело слышать критику по поводу лишнего веса.
«Люди не понимают этого, даже журналисты. Если у вас есть свои дети, представьте, если бы кто-то говорил о вашем ребенке так же, как вы говорите обо мне.
Вы критикуете мое тело, критикуете то, как я выгляжу. Каждый раз, когда вы говорите обо мне, речь идет о моем весе и о том, как плохо я выгляжу. Я даже сомневаюсь, что они понимают, какое влияние это может оказать на человека», – сказал Уильямсон.
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