Трэй Янг потерял очки, столкнувшись с Зайоном Уильямсоном
Звездный разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг во время овертайма в матче против «Нового Орлеана» обыграл Зайона Уильямсона, прошел в трехсекундную зону и отдал навесную передачу на Клинта Капелу.
Возвращаясь в защиту, Янг столкнулся с Уильямсоном, из-за чего у него слетели защитные очки. Игрок «Хоукс» пристально посмотрел на Зайона и подобрал очки с пола.
Матч закончился победой «Атланты» в овертайме – 124:121.
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