Трэй Янг потерял очки, столкнувшись с Зайоном Уильямсоном

Звездный разыгрывающий «Атланты» во время овертайма в матче против «Нового Орлеана» обыграл , прошел в трехсекундную зону и отдал навесную передачу на Клинта Капелу.

Возвращаясь в защиту, Янг столкнулся с Уильямсоном, из-за чего у него слетели защитные очки. Игрок «Хоукс» пристально посмотрел на Зайона и подобрал очки с пола.

Матч закончился победой «Атланты» в овертайме – 124:121.

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