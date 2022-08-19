Исаак Бонга продолжит карьеру в «Баварии»

Немецкий форвард (22 года, 203 см) вернется в Европу после четырех сезонов в и подпишет контракт с клубом «Баварией», сообщает BasketNews.

У 22-летнего форварда были предложения из НБА, но он решил продолжить карьеру в немецком клубе.

В прошлом сезоне 39-й номер драфта-2018 провел 15 матчей за , набирая 0,8 очка, 0,5 подбора, 0,3 передачи и 0,5 перехвата менее чем за 5 минут в среднем за игру. До этого Бонга выступал за «Лейкерс» и «Вашингтон».

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