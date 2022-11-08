Расселл Уэстбрук: «Я просыпаюсь и чувствую себя комфортно»

Разыгрывающий ответил на вопросы журналистов после поражения от «Юты» (116:139), которое стало для команды восьмым в десяти матчах.

– Связан ли неудачный старт команды в сезоне с травмами?

– Вы играете теми картами, которые у вас на руках. Это часть игры, часть сезона НБА.

– Увидели ли вы в игре команде в первых десяти матчах что-то такое, что вселяло бы надежду на изменение ситуации?

– Надо исходить из того, что есть в конкретный момент. Надо бороться и смотреть, что из этого получится.

– Создается впечатление, что вы привыкаете к роли запасного и чувствуете себя комфортно.

– Я просыпаюсь и чувствую себя комфортно.

На счету Уэстбрука 22 очка (8 из 14 с игры), 3 подбора и 5 передач при 2 потерях за 24 минуты со скамейки.

Крис Пол – главный популяризатор боулинга в НБА. Поднимает рейтинги любимой игры, подсаживает других звезд и зарабатывает сам

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