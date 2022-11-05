Форвард «Нетс» стал автором красивого момента во время матча с «Уизардс» (128:86).

Под занавес первой четверти Дюрэнт с помощью кроссовера уложил на паркет опекавшего его центрового Дэниэла Гэффорда, а затем поразил цель со средней дистанции.

На счету Кевина 28 очков, 9 подборов и 11 передач.

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