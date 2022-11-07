Хавьер Паскуаль: «Команда хочет играть за себя и за того парня»

Главный тренер «Зенита» после победы над «Нижним Новгородом» (76:66) в рамках Лиги ВТБ посетовал на кадровые проблемы у петербургской команды.

«Спасибо болельщикам, которые пришли сегодня, и поздравляю своих игроков с этой победой.

В последнее время у нас было немало проблем, было сразу несколько травм на одной и той же позиции. Играть в таких условиях нелегко, но вся команда хочет побеждать, хочет играть за себя и за того парня.

К счастью, сегодня добились важной победы. В целом, неплохо сыграли в защите, были хороши в нападении, особенно в первой половине. Во второй половине получалось с переменным успехом, но в целом, мне кажется, мы должны быть довольны тем, как сыграли сегодня», – сказал тренер.

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