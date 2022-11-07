Томас Уимбуш – о матче с «Нижним Новгородом»: «Я настроен серьезно, хочу побед»

Форвард Томас Уимбуш рассказал о настрое на матч Лиги ВТБ с «Нижним Новгородом».

«Для меня важна каждая игра, и матч с «НН» – не исключение. Я настроен серьезно, хочу побед. Уверен, что и вся наша команда готова показать классный баскетбол, мы целую неделю тренировались для этого», – заявил Уимбуш.

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