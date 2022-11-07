Зоран Лукич: «Поражение от ЦСКА не должно вызывать сомнений в силе «Зенита»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» поделился ожиданиями от матча с .

«Поражение «Зенита» от ЦСКА в главном дерби чемпионата, случившееся в предыдущем туре, ни в коем случае не должно вызывать сомнений в силе петербургского коллектива. С возвращением нескольких игроков после травм они показали, насколько велик запас их возможностей. Благодаря им «Зенит» в будущем способен обыграть любую команду.

Очевидно, что нам предстоит тяжелая игра. «Зенит» – фаворит в нашей паре. Нам надо постараться максимально качественно двигать мяч в фазе атаки и сразу использовать любой представившийся шанс для того, чтобы наказать соперника. Если им не воспользоваться, второй возможности нам не дадут», – заявил Лукич.

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