«Индиана» пыталась заполучить Тэйлена Хортон-Такера

До того, как обменяли в «Юту», серьезный интерес к 21-летнему защитнику проявляла , сообщает журналист HoopsHype Майкл Скотто.

«Пэйсерс» хотели, чтобы «Лейкерс» включили Хортон-Такера в сделку по Расселлу Уэстбруку, и были готовы отдать , и Даниэля Тайса в обмен на Хортон-Такера, Уэстбрука и два драфт-пика первого раунда (2027 и 2029).

«Лейкерс» не приняли предложение «Индианы» и отправили Хортон-Такера и Стэнли Джонсона в «Юту» в обмен на Патрика Беверли.

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