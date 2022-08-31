«Индиана» пыталась заполучить Тэйлена Хортон-Такера

До того, как «Лейкерс» обменяли Тэйлена Хортон-Такера в «Юту», серьезный интерес к 21-летнему защитнику проявляла «Индиана», сообщает журналист HoopsHype Майкл Скотто.
«Пэйсерс» хотели, чтобы «Лейкерс» включили Хортон-Такера в сделку по Расселлу Уэстбруку, и были готовы отдать Майлза Тернера, Бадди Хилда и Даниэля Тайса в обмен на Хортон-Такера, Уэстбрука и два драфт-пика первого раунда (2027 и 2029).
«Лейкерс» не приняли предложение «Индианы» и отправили Хортон-Такера и Стэнли Джонсона в «Юту» в обмен на Патрика Беверли.
«Был бы лучшим наркоторговцем без баскетбола». Спасать Леброна приехал Патрик Беверли – враг Уэстбрука и почти замена Холдена в сборной России