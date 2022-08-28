Шэмс Чарания: «Лейкерс» не пытаются обменять Уэстбрука»

Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания считает, что планируют сохранить звездного разыгрывающего в нынешнее межсезонье.

«Я не думаю, что они предпринимают усилия по обмену Рассела Уэстбрука. Речь идет о том, чтобы сохранить нынешний костяк и попытаться добавить новых игроков, используя драфт-пики», – сказал Чарания.

Недавно «Лейкерс» приобрели у «Юты» Патрика Беверли в обмен на Тэйлена Хортон-Такера и Стэнли Джонсона.

Некоторые эксперты предполагают, что данный переход ускорит обмен Уэстбрука, который неоднократно конфликтовал с Беверли.

«Если бы не баскетбол, я бы сейчас был лучшим наркоторговцем». Спасать Леброна приехал Патрик Беверли (враг Уэстбрука и почти замена Холдена в сборной России)