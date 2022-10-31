Зоран Лукич: «Если бы выиграли, победа выглядела бы незаслуженно»

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Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич заявил, что его команда потерпела заслуженное поражение в домашнем матче против МБА (80:87 ОТ).

«В первую очередь, поздравляю Василия Карасева с возвращением в Единую Лигу, очень рад за него. Во-вторых, поздравляю МБА с заслуженной победой.

Да, мы дошли до овертайма, тяжело и упорно боролись. Но буду откровенен: если бы выиграли, победа выглядела бы незаслуженно. Непонятные решение, неспортивные фолы — мне тяжело объяснить эти ситуации.

Ганькевич играл с небольшой травмой, Хвостов потерялся, поэтому зашли в овертайм в разобранном состоянии», – отметил Лукич.

У МБА – лучший старт в истории Единой лиги. А ведь в команде даже нет легионеров!

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