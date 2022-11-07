Лидер «Лейкерс» высказался о своем настроении после результата 2-7 у калифорнийцев на старте нового сезона.

«В каждом сезоне свое испытание. Я знаю, на что могу положиться, но я всего лишь один из парней. Есть вещи, которые зависят от меня, а есть те, которые я не контролирую, об этом не переживаю.

Перед каждым матчем готовлю себя ментально, физически и духовно, готовлю себя к тому, чтобы сражаться на площадке и оставить там все силы ради ребят. Стараюсь помогать им, несмотря ни на что, хорошее, плохое, ошибки, что угодно. Но в каждом сезоне свое испытание.

Что касается меня, то я могу положиться на свой опыт, на вещи, которые со мной происходили... но это примерно то же самое, что я рассказываю своим детям о том, что такое взросление на основе собственного опыта, того, как сам взрослел. Они посмотрят на меня в духе: «Иди отсюда, папа! У нас есть личный повар, няня, закрытое сообщество, частная школа». Что я им объясню? Все иначе», – заявил Джеймс.

«Леброна нужно обменять» – такие призывы к «Лейкерс» уже идут. Одна проблема: это запрещено до лета