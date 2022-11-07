Звездный форвард «Лейкерс» после матча с «Кавальерс» (100:114) дал понять, что не все нарушения на нем фиксируются рефери.

«В прошлом матче меня толкали, пару раз меня выпихивали куда-то во время проходов. В большом перерыве судьи подходили и говорили, что пропустили эти моменты. Надо сказать, что я слышу это уже последние пару лет. Они пропустили эти моменты», – заявил Джеймс.

После девяти матчей сезона 37-летний Джеймс в среднем исполняет 4,9 штрафных за матч, это самый низкий показатель в его карьере.

«Леброна нужно обменять» – такие призывы к «Лейкерс» уже идут. Одна проблема: это запрещено до лета