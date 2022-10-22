Саймонс стал автором победного попадания в матче с «Санз», Эйтон и Лэндейл смазали спасительные броски
Защитник «Блэйзерс» Анферни Саймонс исполнил решающий бросок в матче с «Санз» (113:111).
Саймонс набрал 2 очка в проходе при счете 111:111 за 7,2 секунды до завершения овертайма.
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В последней атаке «Финикс» не использовал две возможности сравнять счет. Сперва центровой Деандре Эйтон смазал первый штрафной, после чего ему пришлось намеренно бросать мимо во второй попытке.
Подбор взял еще один бигмен «Санз» Джок Лэндейл, но новобранец команды промахнулся из-под кольца.
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