Защитник «Блэйзерс» исполнил решающий бросок в матче с «Санз» (113:111).

Саймонс набрал 2 очка в проходе при счете 111:111 за 7,2 секунды до завершения овертайма.

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В последней атаке не использовал две возможности сравнять счет. Сперва центровой смазал первый штрафной, после чего ему пришлось намеренно бросать мимо во второй попытке.

Подбор взял еще один бигмен «Санз» , но новобранец команды промахнулся из-под кольца.

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