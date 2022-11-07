Джон Уолл исполнил эффектный финт и набрал 2 очка в быстром отрыве

Разыгрывающий стал автором эффектного попадания во время матча с «Джаз» (102:110).

Уолл исполнил фирменный перевод мяча за спиной и набрал 2 очка в быстрой атаке.

В активе Уолла 12 очков, 3 подбора, 6 передач и 2 перехвата.

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