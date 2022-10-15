Донован Митчелл: «С Джарреттом Алленом будет легче найти взаимопонимание, чем с Руди Гобером»

Новобранец поделился ожиданиями от игры с центровым .

«Все идет очень хорошо. Думаю, это будет быстрее, чем с , потому что я был новичком, когда начинал играть с ним. Мы были лучшим или вторым среди лучших дуэтов в лиге по розыгрышу пик-н-ролла. Это продолжалось шесть лет.

Очевидно, у меня с Джарреттом пока нет такого взаимопонимания. Но мне кажется, что нам будет легче. Я стал лучше и уже не являюсь новичком. Я знаю, как все работает, как большие игроки действуют при розыгрыше пик-н-ролла. Это требует времени, но Джарретт фантастически хорош», – признался Митчелл.

Защитник выступал вместе с Гобером за «Юту» на протяжении пяти сезонов с момента прихода в НБА.

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