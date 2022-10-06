Донован Митчелл: «Было так странно впервые выйти на площадку в форме, которая принадлежит не «Юте»

Звездный защитник «Кавальерс» Донован Митчелл поделился впечатлениями от первого матча за команду.

В предсезонной встрече с «Сиксерс» (112:113) Митчелл набрал 16 очков (6 из 9 с игры), 2 подбора и 5 передач за 19 минут.

«Было так странно впервые выйти на площадку в форме, которая принадлежит не «Юте». Что-то нереальное. Пока так и не осознал.

Сегодня был такой эпизод, что я просто присел отдохнуть, а потом случился один из этих моментов, когда ты смотришь по сторонам и думаешь «Вау, все это реально».

Но когда выходишь на паркет, все становится более привычным. Баскетбол остается баскетболом. Но все остальные мелочи пока кажутся странными. Все немного иначе. Но я рад. Все развивается примерно так, как я и ожидал, все идет хорошо», – сказал Митчелл.

«Кливленд» заполучил Митчелла в межсезонье-2022 в крупном обмене с «Ютой».

Сомнение – вечный спутник Донована Митчелла. В него не верили болельщики, он сам и даже мама