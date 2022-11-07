Кэм Джонсон перенесет операцию по поводу разрыва мениска

Форвард получил серьезную травму в матче против (106:108) в пятницу.

Дополнительное обследование подтвердило у Джонсона разрыв мениска правого колена. 26-летнему игроку потребуется операция. Сроки восстановления пока не известны.

На старте нынешнего сезона Джонсон набирал 13 очков, 3,4 подбора и 1,1 перехвата при реализации 43,1% из-за дуги.

Новый рекорд Леброна – по числу игр с 20+ очками. А где лидируют Джордан, Карим и Чемберлен?