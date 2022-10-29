Деандре Эйтон пропустит минимум неделю из-за травмы лодыжки

У центрового «Финикса» Деандре Эйтона диагностировано растяжение связок левого голеностопа, пише инсайдер НБА Шэмс Чарания.

Баскетболист получил травму в первой четверти матча против «Нового Орлеана» (124:111), который состоялся минувшей ночью.

Ожидается, что Эйтону потребуется минимум одна неделя на восстановление.

На старте сезона центровой набирает 15,4 очка и 8,2 подбора в среднем за матч. «Санз» имеют показатели 4-1.

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