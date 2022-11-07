Никола Йович: «G-лига – хороший вариант, там я смог бы больше играть»

Новичок Никола Йович спокойно отнесся к тому, что может отправиться в Лигу развития на старте сезона.

«Думаю, что бы ни случилось, все будет хорошо. G-лига – хороший вариант, там я смог бы больше играть. Я получил бы игровое время, набрал форму и так далее. Сейчас баскетбол сильно отличается от предсезонки, стало больше физической борьбы. Знаю, что должен работать над собой, хотя это непросто.

Рад, что уже выходил на площадку. Тренер что-то видит во мне и хочет дать мне шанс. Я должен усердно работать, переносить действия на тренировках в игру и помогать команде», – сказал Йович.

19-летний баскетболист был выбран под 27-м номером на драфте НБА-2022. Он принял участие только в трех матчах регулярного чемпионата за «Хит» набирая в среднем 2 очка.

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